Романцев обозначил, на что может претендовать «Спартак» с нынешним составом

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев обозначил, на что могут претендовать красно-белые с нынешним составом. По его мнению, московский клуб может входить с таким подбором игроком в тройку лидеров Российской Премьер-Лиги.

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— А с таким составом можно претендовать на высокие места в чемпионате?

— В тройку с таким составом должны входить. Шансы на чемпионство? Если бы добавить ещё одного-двух игроков — таких, как Фёдор Черенков… Они есть. Фёдор же тоже появился довольно неожиданно. Пришёл из школы какой-то пацанишка и начал играть. А Карпин? Мостовой? Появились и быстро вышли на уровень сборной. Надо искать, — приводит слова Романцева интернет-портал «Спорт-экспресс».