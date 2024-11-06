10 миллионов в пустую. Результаты Соболева в «Зените» не тянут и на пару тысяч

30 августа 2024 года эпопея с переходом Александра Соболева в стан питерского клуба из «Спартака» наконец закончилась. А болельщики красно-белых сразу же открестились от нападающего, да и не сказать, что сине-бело-голубые предвкушали данный трансфер.

© ФК "Зенит"

Хотя руководство клуба северной столицы понять можно. Со времён феерии Дзюбы в «Зените» прошло много лет, и сейчас акценты в атаке сместились с рослого и мощного нападающего, которому надо забрасывать вперёд мячи, на более комбинационный футбол впереди. Вот только с клубами из нижней восьмёрки, которые ставят низкий блок в защите и практически паркуют автобус у своей штрафной, матчи уже давно перестали быть лёгкими. Гораздо лучше в таких поединках подойдёт нападающий «столб», а не техничный и низкий, которому просто не даст пройти тьма защитников.

И вот на горизонте появилась возможность заполучить такого нападающего, да ещё и с российским паспортом. «Зенит» отдал за нападающего кругленькую сумму в € 10 миллионов, что явно показывает, какие надежды возлагали бессменные чемпионы России на Александра. Однако, реальность не совпала с ожиданиями петербуржцев.

К хейту фанатов и всеобщему давлению, которое мешало Соболеву, добавилось и плохое взаимодействие с партнёрами. Конкуренция российского нападающего происходила с Кассьерой, который, хоть и проигрывает в габаритах Соболеву, но вот технически более оснащён; новичком «Зенита» Гонду, задавшим уже в самом начале выступлений за питерский клуб высокую планку по результативности; а также ещё одним представителем нашей страны Иваном Сергеевым.

И если последний вернулся спасать «Крылья Советов» от бедствия, то двое других никуда не делись. И в этой «перенаселённости» нападающих Семаку предстояло выбрать, как же уместить всех троих на поле. Сначала специалист старался уместить Кассьеру и Соболева на поле вместе, но это привело к тому, что нападающие не могли нормально взаимодействовать друг с другом.

И если Матео продолжал штамповать голы за клуб, то вот Соболев таким похвастаться не мог. Соболев не отличается вариативностью в атаке, и поставить его на фланг не представляется возможным.

В результате, Александру давали всё меньше и меньше времени на поле, а в последних матчах форвард и вовсе выходил лишь в концовке. Сергей Семак даёт шанс россиянину в кубковых матчах, но и там не особо ладится у Соболева – лишь один гол в разгромном матче против «Акрона». В РПЛ же рослый нападающий так пока и не отличился.

Пока что из тех € 10 миллионов, которые отдал «Зенит», Соболев не отыграл и на несколько тысяч. Но, не стоит списывать россиянина со счетов. Если Гонду и забетонировал за собой место на фланге, куда Александр и не лезет, то вот Кассера не выглядит незыблемым первым номером впереди. Результативность колумбийского нападающего упала, да и сама игра оставляет желать лучшего.

Если Соболев завоюет кредит доверия у Семака и вновь начнёт появляться с первых минут, наладив взаимопонимание с партнёрами по команде в игровом плане, то будет не удивительно возвращение Александра времён сезона 2022/23, когда он являлся безальтернативной главной атакующей мощью «Спартака».

Так или иначе, такие сильные игроки, как Соболев, нужны и для общего состояния всей РПЛ, поэтому стоит пожелать лишь терпения и обретения былой формы нападающему.