Шевченко, Спаллетти, де Росси, Брайда войдут в Зал славы итальянского футбола

Спаллетти, Шевченко и де Росси станут членами Зала славы итальянского футбола.

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Федерация футбола Италии (FIGC) объявила о новых членах Зала в различных категориях.

В категории «Тренер» в Зал будет введен Лучано Спаллетти, тренирующий сборную Италии, выигравший Серию А с «Наполи» и работавший с «Интером», «Ромой» и другими итальянскими клубами.

В категории «Итальянский футболист» был отмечен Даниэле де Росси – чемпион мира в составе сборной Италии, игравший в Серии А только за «Рому».

В категории «Иностранный футболист» новым членом Зала славы стал Андрей Шевченко – чемпион Италии, победитель Лиги чемпионов и обладатель «Золотого мяча» в составе «Милана».

В категории «Ветеран» был отмечен чемпион Италии в составе «Интера» и «Ювентуса» Роберто Бонинсенья, в категории «Менеджер» – Арьедо Брайда, бывший генеральный и спортивный директор «Милана».

Официальная церемония пройдет 11 ноября.