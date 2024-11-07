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Мбаппе не вызван в сборную Франции на матчи Лиги наций с Италией и Израилем

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не был вызван в сборную Франции на грядущие матчи группового этапа Лиги нацией УЕФА с Израилем (14 ноября) и Италией (17 ноября). Об этом информирует официальный сайт Федерации футбола Франции.

Мбаппе не вызван в сборную Франции на матчи Лиги наций с Италией и Израилем
© Чемпионат.com

Вратари: Люка Шевалье («Лилль»), Мик Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»).

Защитники: Жонатан Клосс («Ницца»), Люка Динь («Астон Вилла»), Уэсли Фофана («Челси»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Вильям Салиба («Арсенал»), Деотшанкюль Юпамекано («Бавария»).

Полузащитники: Эдуарду Камавинга («Реал» Мадрид), Маттео Гендузи («Лацио»), Н'Голо Канте («Аль-Иттихад»), Ману Коне («Рома»), Адриен Рабьо («Марсель»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»).

Нападающие: Брэдли Баркола («ПСЖ»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Рандаль Коло Муани («ПСЖ»), Кристофер Нкунку («Челси»), Майкл Олисе («Бавария»), Маркус Тюрам («Интер»).

Футбол
Деотшанкюль Юпамекано
Килиан Мбаппе
Жюль Кунде
Мик Меньян
Тео Эрнандес
Адриен Рабьо
Кристофер Нкунку
Усман Дембеле
Реал
УЕФА