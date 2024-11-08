Генич отреагировал на решение КДК дисквалифицировать Рошу и Литвинова

Футбольный комментатор Константин Генич оценил решение КДК РФС дисквалифицировать защитника ЦСКА Виллиана Рошу на три игры за драку с полузащитником красно-белых Русланом Литвиновым в дерби со «Спартаком». «Спартак» одержал победу со счётом 2:0. Роша ударил Литвинова прямо в лицо, за что получил красную карточку.

© Чемпионат.com