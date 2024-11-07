Бывший игрок ЦСКА Юрий Жирков не считает, что российский футбол деградирует в условиях отстранения от международных турниров.

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— Чтобы понимать, какой у нас результат будет после возвращения, нужно играть большие международные матчи. Нужно видеть, как сборная России сыграет с топовыми сборными и остальными соперниками. Деградировал ли наш футбол? Не знаю, в принципе появляется много хороших игроков из молодежи. Так что не сказал бы о деградации. Наш футбол не стал хуже. Это тоже надо сопоставлять. А для этого нужно, чтобы наши клубы допустили, и сборная играла. И тогда можно будет сравнивать, — приводит слова Жиркова Sport24.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.