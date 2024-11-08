Фанат украл у Неймара кольцо во время его выхода на поле

Бразильский нападающий саудовского клуба «Аль-Хиляль», экс-игрок «Барселоны» и ПСЖ Неймар лишился кольца, пока здоровался с фанатами перед матчем. Этот момент попал на видео, ролик появился в соцсети X.

Инцидент произошел в понедельник, 4 ноября, на стадионе имени короля Фахда в Эр-Рияде, когда футболист вышел на разминку перед матчем с иранским «Эстеглялем». Болельщик «Аль-Хиляля» воспользовался приветствием с Неймаром и снял с его пальца кольцо.

На записи видно, что футболист заметил это несколькими секундами позже и пытался рассмотреть вора. Позже кольцо выставили на продажу в интернете за почти 15 тысяч евро. О задержании вора пока не сообщалось.

Прошлой осенью Неймар получил разрыв мениска и крестообразной связки колена. Он вернулся к тренировкам в сентябре 2024 года, а 21 октября принял участие в матче Лиги чемпионов против «Аль-Айна» из ОАЭ.