Корнеев: не понимаю, почему Максименко получил вызов в сборную России

Бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев заявил, что не понял решение тренерского штаба сборной России вызвать в национальную команду вратаря «Спартака» Александра Максименко на ноябрьский сбор.

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«Не понимаю, почему Максименко в сборной. Достаточно неубедительно он действовал. Были какие‑то игры, где у него были моменты, но его уровень оставляет желать лучшего», — заявил Корнеев в эфире «Матч ТВ».

15 ноября Россия встретится с национальной командой Брунея в Краснодаре. Игра начнётся в 19:00 мск. Россия сыграет там впервые с 2017 года, когда в товарищеском матче принимала Кот-д’Ивуар. 19 ноября россияне встретятся в Волгограде с Сирией. Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Предыдущий товарищеский матч сборная России провела в сентябре с Вьетнамом (3:0).