Анчелотти высказался о проблемах «Реала»

Анчелотти о проблемах «Реала»: «Мы нашли решение, но нужно оценить его на практике. У нас сплоченная и мотивированная команда»
Карло Анчелотти заявил, что «Реал» нашел решение проблем в игре.
Мадридский клуб проиграл два матча подряд – «Барселоне» (0:4) и «Милану» (1:3).
В матче 13-го тура Ла Лиги «Реал» сыграет против «Осасуны».
– Безусловно, мы поговорили, проанализировали ситуацию. Мы полагаем, что нашли решение, но нужно оценить это на практике.
У нас сплоченная и мотивированная команда. Мы нашли правильное решение. Но дождемся матча, чтобы понять, правильно ли мы поступили.
– Вы чувствуете себя сильным?
– Да, но не только я. Мы все переживаем трудное время, но мы продолжаем оставаться очень сплоченной и сильной командой.
Такие моменты всегда случаются в футболе. Но это возможность двигаться вперед и стать сильнее в будущем.
– В чем заключается проблема?
– Мы думаем, что нашли решение, но на данный момент это теория, – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.
Анчелотти о проблемах «Реала»: «Мы нашли решение, но нужно оценить его на практике. У нас сплоченная и мотивированная команда»
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