Кузяев выпал из основы «Гавра». Теперь обратно в Россию?

Команда Далера — на дне таблицы.

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Ещё летом в оптимистичном сознании болельщиков могла зародиться мысль: здорово, что теперь в чемпионате Франции будут играть трое россиян. Именно выходить на поле, а не сидеть на скамейке. Статус Александра Головина был неоспорим – он один из лидеров и капитанов «Монако». Далер Кузяев мощно выглядел в первом сезоне и не было предпосылок, чтобы произошёл спад. В Матвея Сафонова верили в меньшей степени, но всё равно точно ждали, что он как минимум закусится с Джанлуиджи Доннаруммой.

Однако в итоге ожидания на 100% пока оправдывает только Головин. С 3-го тура он вернулся после травмы и пять из восьми матчей провёл полностью. Сафонов порой выходит на поле, но сейчас говорить, что он реальный конкурент для Доннаруммы, не приходится. Хотя в любой момент ситуация может перевернуться. Больше же всего пока напрягает ситуация с Кузяевым. Далер начал сезон в качестве основного, и казалось, что он будет постепенно набирать. Однако с 6-го тура Кузяев присел на скамейку и теперь довольствуется 20-30 минутами во втором тайме. Это после того, как в прошлом сезоне его признавали чуть ли не лучшим игроком команды.

Почему Кузяев перестал попадать в старт? Похоже, дело в тренерских экспериментах

Во Франции так и не нашли универсальный ответ на вопрос, почему россиянин больше не в основном составе. Об этом в принципе мало говорят. Скорее упоминают проблемы всего «Гавра». Команда неплохо стартовала, одержав две победы в трёх стартовых турах. Но потом – пять поражений подряд. И всего один забитый мяч. Именно в этот период Кузяев выпал из старта и стал игроком ротации. Ещё повезло, что не проиграли в шестой раз. Смогли-таки воткнуть один мяч «Монпелье» – единственной команде, которая ниже «Гавра» в таблице.

Важный момент – много вопросов о нынешней ситуации адресовано главному тренеру. Летом случилась рокировка – Лука Элснер, при котором клуб и подписал Кузяева, пошёл на повышение в «Реймс», а «Гавр» возглавил Дидье Дигар – бывший полузащитник «ПСЖ», который полгода проработал и. о главного тренера «Ниццы», а до этого занимался клубной молодежью. Именно в нём руководство разглядело человека, который сможет выступить как минимум не хуже, чем в прошлом сезоне. Тогда «Гавр» избежал прямого вылета и стыковых матчей, хоть и расположился только на 15-м месте.

Но пока у Дигара не идёт. После поражения 0:4 от «Лиона» взбунтовались болельщики, чей свист был направлен в адрес главного тренера и игроков ещё до матча, а после представителям клуба пришлось успокаивать недовольных фанатов. Ключевая претензия к тренеру – постоянные эксперименты с составом, из-за которых не получается наигрывать связи и показывать стабильный футбол.

Во многом с этим связывают, что Кузяев выпал из стартового состава. При Далере началась неудачная серия, но последующие перестановки так и не привели к результату. При этом во Франции не исключают, что уже в ближайшее время Дигар может откатить своё решение обратно. Если, конечно, не проиграет ещё несколько матчей и его не уберут.

Ведь с разница в результатах по сравнению с предыдущим сезоном очевидна. Тогда «Гавр» в первых девяти матчах проиграл трижды, сейчас – шесть раз. Тогда сразу выскочил из зоны вылета и стыков, а сейчас с этим сложнее. И главное – Кузяев был абсолютным игроком стартового состава, а сейчас такого нет.

Может, обратно в Россию?

Логично, что на фоне отсутствия места в основе появились слухи о возможном уходе Далера из «Гавра». Его контракт с клубом действует до лета следующего года, а инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Зенит» готов вернуть игрока уже зимой. Якобы клуб не против нового сотрудничества, несмотря на то что россиянин летом 2023 года отказался от продления контракта и уехал свободным агентом во Францию.

В «Зените» не стали комментировать эту информацию. Босс клуба перенаправил все вопросы к самому Кузяеву. Зато после матча с «Ахматом» высказался главный тренер Сергей Семак.

«Слухи, абсолютно! Тут невозможно что-либо комментировать. Это слухи. Вы слышали, что сказало наше руководство. Что касается Далера, он играет, его всё устраивает. Дай бог, чтобы он играл как можно больше и как можно лучше, мы за него переживаем, следим за ним. Никаких новостей, кроме слухов, я не слышал».

И в принципе нет причин не верить тренеру. Да, Кузяев всё ещё мог бы неплохо выглядеть на уровне РПЛ, но он сам принял решение попробовать себя в Европе. И наверняка будет выжимать из этой возможности максимум. Сейчас ему 31 год. Возможно, ещё два-три сезона он может быть востребован во второй восьмерке команд Лиги 1. А на финише карьеры, как он сам не так давно признавался, его цель – поехать поиграть на Востоке. В чемпионат Катара или Саудовской Аравии. Всё дело в религии — Далер давно хотел пожить в мусульманской стране.

Так что зимой возвращение Кузяева в Россию практически исключено. И в качестве футболиста РПЛ мы его уже вряд ли когда-либо увидим.