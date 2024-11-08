Агент: интерес к Хорхе Карраскалю есть каждое трансферное окно

Футбольный агент Пабло Боселли, представляющий интересы 26-летнего колумбийского полузащитника московского «Динамо» Хорхе Карраскаля, заявил, что к его клиенту есть регулярный интерес на трансферном рынке. Однако он отметил, что Карраскалю пока слишком рано думать об уходе из «Динамо».

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«Пока об этом слишком рано говорить. Но обычно каждое трансферное окно есть интерес к качествам, которыми обладает Хорхе. Он отличается от большинства футболистов, поэтому посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Боселли «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Карраскаль провёл в составе «Динамо» 16 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт три гола и три результативных паса.