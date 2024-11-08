Руслан Литвинов назвал футболиста, которого хотел бы вернуть в «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов объяснил, почему хотел бы вернуть в клуб бывшего нападающего красно-белых Зе Луиша.

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«Недавно вспоминали Зе Луиша. Какие-то моменты попались в интернете. Забивал и прыгал. Меня всегда поражал его прыжок. Как он прыгал и боролся за верховые мячи, как он принимал. Ребята сказали: «Он бы нам не помешал», — приводит слова Литвинова Legalbet.

На данный момент Луиш выступает за португальский ABC. За красно-белых игрок сыграл 109 матчей во всех турнирах, в которых отметился 35 забитыми мячами и 24 результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 300 тыс.