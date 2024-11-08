Экс-тренер «Ростова» прокомментировал возможный уход Карпина

Бывший тренер «Ростова» Анатолий Байдачный считает, что у главного тренера ростовского ФК и национальной сборной России Валерия Карпина накопилась моральная усталость, однако это не значит, что он уйдет. Об этом он заявил в беседе с Legalbet.

По словам Байдачного, у Карпина есть моральная усталость, однако она вряд ли от национальной сборной, поскольку она нигде не играет. Он считает, что в этом случае у тренера есть возможность экспериментировать и делать все, что угодно.

«Может, связано семьей, Москвой, все-таки Ростов — это не его родной город. Когда долго работаешь без перерывов, усталость психологическая накапливается. Но надо у него спрашивать. Если он уйдет, то это будет потерей для РПЛ. Когда уходит хороший тренер, то это всегда потеря. Мало ли, что у человека может какие-то проблемы. Но заканчивали и более выдающиеся тренеры», — добавил Байдачный.

По его мнению, «время, когда заканчивать, приходит для каждого», но это решать будет сам Карпин.

Напомним, что Карпин возглавил «Ростов» в 2017 году, а управление сборной РФ принял в 2021 году. Сначала он покинул свой пост в «Ростове», но после отстранения национальной команды от участия в международных соревнованиях стал совмещать работу сразу в двух.