Московское "Динамо" обыграло "Пари НН"

Футболисты московского "Динамо" со счетом 3:1 дома обыграли "Пари Нижний Новгород" в матче 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене".

© ФК "Динамо"

В составе победителей два мяча забил Луис Чавес (7-я минута, с пенальти, 48-я), еще один гол на счету Муми Нгамалё (45). У проигравших отличился Хуан Боселли (11).

"Динамо" набрало 30 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. "Пари НН" с 15 очками располагается на 10-й строчке.

В следующем туре московское "Динамо" на выезде сыграет с воронежским "Факелом", "Пари НН" примет махачкалинское "Динамо". Встречи пройдут 24 ноября.

В другом матче субботы "Ростов" со счетом 3:1 дома обыграл "Химки". Команда Валерия Карпина прервала серию из семи матчей без побед в РПЛ. Махачкалинское "Динамо" одержало волевую победу над "Оренбургом" (2:1). Оренбуржцы не могут выиграть на протяжении 14 игр в чемпионате, единственную победу они одержали в первом туре над столичным "Спартаком" (2:0).