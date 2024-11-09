Дубль Комарова помог «Ростову» обыграть «Химки»

«Ростов» одержал домашнюю победу над подмосковными «Химками» в матче 15‑го тура МИР РПЛ.

© пресс-служба ФК «Ростов»

Встреча прошла в Ростове‑на‑Дону и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Полузащитник «Ростова» Иван Комаров забил два мяча (6‑я, 75‑я минуты). Пенальти на 67‑й минуте реализовал Максим Осипенко. В составе «Химок» Резиуан Мирзов также был точен с 11‑метровой отметки на 88‑й минуте.

«Ростов» прервал свою семиматчевую серию без побед в РПЛ. Команда Валерия Карпина набрала 17 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата страны. «Химки» с 12 очками идут на 13‑й позиции.

В 16‑м туре «Ростов» 23 ноября на выезде сыграет с ЦСКА, «Химки» в это же день примут «Краснодар».