Дзюба объяснил, почему ушел в раздевалку после замены в матче со «Спартаком»

Нападающий «Акрона» Артёма Дзюба рассказал о причинах своей реакции на замену в матче 15-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:4). Дзюба ушёл в раздевалку, когда его заменили.

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«После замены ушёл в раздевалку, чтобы никто не видел мои эмоции. Но это была плановая замена. Потом по телевизору пару моментов у нас, расстроился, что тут как раз мог бы пригодиться. «Спартак» чуть булочки расслабил», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 16 очков за 15 матчей. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар», у которого 36 очков.