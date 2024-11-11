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Спортивный директор ЦСКА может перейти в «Спартак».
Как сообщает Legalbet, руководство красно-белых обсуждает возможность приглашения Андрея Мовсесьяна на пост спортивного директора. Вчера эту должность покинул Томаш Амарал.
Мовсесьян работает спортивным директором ЦСКА с осени 2022 года. Ранее он был главным скаутом армейцев.
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Макрон посетит матч Франции и Израиля в Лиге наций. Полиция усилит меры безопасности после нападений на фанатов «Маккаби» в Амстердаме, вокруг стадиона установят «антитеррористический периметр безопасности»