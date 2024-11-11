Юношеская сборная России проведет два матча в Парагвае

Сборная России U‑18 проведет два товарищеских матча в Парагвае в ноябре, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

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Российская команда 11–12 ноября будет тренироваться в Новогорске, после чего вылетит в Асунсьон. В столице Парагвая сборная проведет два матча со сверстниками 15 и 17 ноября, начало — в 23:00 по московскому времени.

Для участия в учебно‑тренировочном сборе вызваны 23 игрока.

Вратари: Данил Ладоха («Краснодар»), Илья Ежов («Рубин» Казань), Курбан Расулов («Динамо» Москва).

Защитники: Никита Бабакин («Ростов» Ростов‑на‑Дону), Дамир Багаутдинов («Рубин» Казань), Георгий Тихомиров («Динамо» Москва), Дмитрий Кондрашов («Чертаново» Москва), Николай Придава («Родина» Москва), Егор Ведерников («Локомотив» Москва), Максим Жуков (ЦСКА Москва), Кирилл Волков («Арсенал» Дзержинск, Белоруссия).

Полузащитники: Дмитрий Александров, Виктор Окишор, Максим Майоров (все — «Динамо» Москва), Александр Вакулич (ЦСКА Москва), Станислав Топинка, Артём Корнеев (оба — «Локомотив» Москва), Андрей Ивлев («Факел» Воронеж), Дмитрий Пестряков («Акрон» Тольятти), Иван Бобёр («Крылья Советов» Самара), Герман Парфёнов («СКА‑Хабаровск»).

Нападающие: Кирилл Чебураков («Ростов» Ростов‑на‑Дону), Максим Хохлов («Зенит» Санкт‑Петербург).

Российские сборные и клубы не участвуют в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА из‑за ситуации на Украине.