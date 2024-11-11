Карраскаль не считает пропущенные мячи проблемой «Динамо»

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль не считает, что большое количество пропущенных мячей — это проблема «бело‑голубых».

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После 15 туров МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ) «Динамо» с 30 очками занимает четвертое место в таблице с разницей забитых и пропущенных мячей 31:17.

— Я не считаю нашей главной проблемой, что много пропускаем. Иногда нам не хватает концентрации. Просто есть моменты, которые надо подтянуть, чтобы меньше пропускать. Самое главное — не терять концентрацию и быстро реагировать на действия соперника. Личка на это спокойно реагирует, с уважением к нам. Ключ к успеху — оставаться командой в любых моментах. Марцел помогает нам исправлять ошибки, мы должны его слушать и улучшать игру, — цитирует Карраскаля «Чемпионат».

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