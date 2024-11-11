Играющему в США Миранчуку посоветовали не приезжать в сборную России

Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис выразил мнение, что выступающему за американскую «Атланту Юнайтед» Алексею Миранчуку лучше не приезжать на сбор национальной российской команды. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Но Алексей может договориться и посоветоваться с Карпиным, стоит ли ему ехать в национальную команду. Алексею лучше остаться в Америке, потому что ему предстоят долгий перелет, а также длинная поездка на поезде. Тем более сейчас для нас игры сборной России ничего не значат», — заявил он.

В ночь на 10 ноября по московскому времени «Атланта» одержала победу в третьем матче противостояния с «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси, со счетом 3:2. Миранчук отдал результативный пас в этом поединке. Позднее в пресс-службе сборной России подтвердили, что футболист прибудет в расположение команды.

15 ноября сборная России сыграет товарищеский матч с Брунеем. 19 ноября россияне сразятся с командой Сирии.

В рамках октябрьского сбора сборная России должна была провести игру с командой Пакистана. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана. Таким образом, в октябре российская команда не провела ни одного матча.