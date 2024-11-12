Карпин ответил на вопрос о желании Дзюбы побить рекорд голов за сборную

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал слова нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы о его желании побить рекорд голов за национальную команду.

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— Появилось много желающих забить Брунею, например, Дзюба.

— И?

— Как вы к этому относитесь?

— Да никак. Понятно, что желающих много. Те футболисты, которые приехали, тоже, наверное, желают забить Брунею и не только. Окей.

— Почувствовали обиду Дзюбы в интервью?

— Естественно, я его не видел. Слышал, что есть желание забить гол и рекорд побить. Но не думаю, что сборная существует для того, чтобы кто-то ставил какие-то рекорды, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.