Алексей Миранчук прибыл в расположение сборной России

Полузащитник клуба MLS «Атланта Юнайтед» и сборной России Алексей Миранчук прибыл в расположение национальной команды и пропускает тренировку из‑за восстановления после долгой дороги, передают корреспонденты «Матч ТВ».

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Миранчук прилетел поздно, он восстанавливается после длительной дороги. Нападающий Константин Тюкавин и защитник Игорь Дивеев работают по индивидуальной программе.

Товарищеский матч сборных России и Брунея пройдет 15 ноября в Краснодаре и начнется в 19:00 (мск). Игру в пятницу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ», начало трансляции — в 18:00.