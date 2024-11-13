Восторг от Лусиано закончился. Насколько он реально хорош для «Зенита»?

Затмил Соболева, но в последнее время не так много забивает.

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Осенью Лусиано Гонду неожиданно стал самым ярким игроком «Зенита». Парень не проходил сборов, приехал не из самого известного аргентинского клуба и не в самом юном возрасте (нападающему уже 23), но с первого же матча стал забивать. При этом он не выделяется какой-то уникальной техникой, сверхмощным ударом или чувством гола – со стороны кажется, что это скорее заурядный игрок, но с удивительными статистическими показателями.

За девять матчей с момента дебюта у аргентинца шесть голов в РПЛ. Больше за аналогичный период только у Джона Кордобы (8) и Алексея Батракова (7). В «Зените» лучше него стартовал только Глушенков, но там аномальные цифры – семь голов за семь матчей – в среднем ему требовалось 60 минут на гол. Однако надолго этого не хватило – сейчас Максим восстанавливается после второй травмы, и интересно будет посмотреть на него на более длинной дистанции.

Откуда вообще взялся Лусиано?

В Аргентине сделку по переходу Гонду в «Зенит» назвали «молниеносной». Всё дело в том, что с момента начала переговоров до осуществления трансфера, как утверждали зарубежные медиа, прошло несколько дней. Уже позже появлялись добавления от российских медиа. Например, портал Metaratings утверждал, что Лусиано летом предлагали в «Спартак», но клуб отказался. Также агент игрока сообщал об интересе ЦСКА и «Краснодара», однако никаких официальных переговоров не было.

«Зенит», по неофициальной информации, не стал долго торговаться, выложил за игрока олимпийской сборной Аргентины € 12 млн и ждал его на подписание контракта. В принципе, по основным показателям эта сделка казалась неплохой: центральный нападающий, которого так просил Сергей Семак, не слишком дорогой, при этом с опытом игры за сборную, плюс способен сыграть на разных позициях, а не классический столб. И в прошлом сезоне сделал 14+5 за 38 матчей.

Правда, некоторым показалось, что, купив Лусиано, «Зенит» откажется от трансфера Александра Соболева. Ведь стилистически они, в общем-то, похожие форварды. Но не тут-то было. Россиянин перешёл в петербургский клуб за день до того, как аргентинец сыграл свой первый матч за команду.

Крутой дебют Лусиано: не так ярко, но эффективно заменил Глушенкова

Любопытно, что появление аргентинца совпало с первой травмой Глушенкова. Максим выбыл в 5-м туре, а в 7-м в старте уже вышел Гонду. С первого матча он занял место на правом фланге атаки, где хоть и играл иногда до этого по ходу карьеры, но позиция точно не является для него профильной.

Однако начал Лусиано здорово – с дубля в ворота «Пари НН». Понятно, что «Зенит» потерял в скорости и яркости без Глушенкова, зато приобрёл в физике и силовой борьбе, которая особенно полезна при вскрывании команд с низким блоком обороны. Нападающий не выбирает тонкие решения, старается действовать просто, но в то же время эффективно.

И такая прямая, но уверенная игра в какой-то степени стала сюрпризом для соперников, которые только знакомились со стилем новичка. А он в этот период забивал в каждом матче. Дубль «Нижнему», по голу ЦСКА и «Факелу». Часть мячей он забивал, замыкая дальнюю штангу. Часть – в ином стиле. Но на удивление Семак в каждой игре использовал его в стартовом составе. Даже когда на игру с «Краснодаром» вернулся Глушенков, тренер отправил Гонду в центр нападения, а Матео Кассьерру сдвинул налево. В перерыве тренер поменял их местами, но это особо не помогло.

За шесть последних матчей у Лусиано только два гола. Статистика ухудшилась, но это не заставило Семака сомневаться в полезности игрока. Тренер порой меняет атакующие конфигурации, но в них всегда есть место аргентинцу. И неважно, кто рядом – Соболев или Кассьерра. Хоть и на момент перехода Семак заявлял, что этот форвард в первую очередь добавит обоймы и вариативности. О месте в основе речи не шло. Но получилось наоборот.

Да, сейчас Лусиано явно чуть сбавил после первоначального эмоционального старта. Но и не надо забывать: у парня даже не было сборов с командой. Так что более серьёзные выводы о его уровне нужно делать только весной.