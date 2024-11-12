Экс-тренер «Динамо» может возглавить команду после зимнего перерыва

Футбольный агент Боян Остоич заявил, что бывший главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович может возглавить команду после зимнего перерыва.

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Йоканович был назначен главным тренером «Динамо» в июне 2022 года после ухода Сандро Шварца. «Динамо» заняло девятое место по итогам сезона‑2022/23 в МИР РПЛ, в мае серба отправили в отставку.

— Думаю, после зимнего перерыва он может возглавить какой‑то клуб. Он уже провел встречу с представителями одной из команд, плюс к нему есть интерес из Китая. Славиша примет решение в следующем месяце. Но он ждет вариантов в Европе. Россия? Думаю, ему было бы интересно, он открыт для предложений, — цитирует Остоича «РБ Спорт».

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