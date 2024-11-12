Экс-тренер «Динамо» может возглавить команду после зимнего перерыва

Йоканович может возглавить команду после зимнего перерыва, заявил агент
Футбольный агент Боян Остоич заявил, что бывший главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович может возглавить команду после зимнего перерыва.
Йоканович был назначен главным тренером «Динамо» в июне 2022 года после ухода Сандро Шварца. «Динамо» заняло девятое место по итогам сезона‑2022/23 в МИР РПЛ, в мае серба отправили в отставку.
— Думаю, после зимнего перерыва он может возглавить какой‑то клуб. Он уже провел встречу с представителями одной из команд, плюс к нему есть интерес из Китая. Славиша примет решение в следующем месяце. Но он ждет вариантов в Европе. Россия? Думаю, ему было бы интересно, он открыт для предложений, — цитирует Остоича «РБ Спорт».
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