Криштиану Роналду рассказал, какие футболисты его раздражают

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что его раздражают футболисты, которые отказываются играть за португальскую национальную команду.

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«Меня раздражают некоторые игроки, которые не хотят играть за Португалию. Наслаждайтесь игрой за сборную, время летит! Нет ничего лучше, чем представлять свою страну и свою культуру», — приводит слова Роналду пресс-служба Федерации футбола Португалии.

В составе сборной Роналду выиграл чемпионат Европы и Лигу наций УЕФА. В Португалии он четыре раза признавался футболистом года, также он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды Португалии и всех сборных (130 голов).

В нынешнем сезоне Криштиану Роналду принял участие в 15 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах, в которых он отметился десятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.