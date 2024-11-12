Дзюба упрекнул Семака и объяснил, почему не пожал ему руку
Экс-нападающий «Зенита» Артём Дзюба упрекнул главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака в плохом отношении к себе и другим футболистам. Также 36-летний форвард объяснил, почему отказался пожимать руку Семаку уже после ухода из клуба.
«Семак все сделал так, чтобы я не продлил контракт. На месяц я просто исчез с его радаров. Семак не только со мной так. Он нам с Оздоевым даже слова не сказал. Разве это конфликт? А потом, когда он идет и тянет руку: «Артем, Артем!» Я просто повернулся и сказал: «Не надо мне тянуть руку, я не хочу с вами здороваться, не хочу вообще с вами как-то соприкасаться. Все, до свидания». Это не конфликт», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».