Дзюба упрекнул Семака и объяснил, почему не пожал ему руку

Экс-нападающий «Зенита» Артём Дзюба упрекнул главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака в плохом отношении к себе и другим футболистам. Также 36-летний форвард объяснил, почему отказался пожимать руку Семаку уже после ухода из клуба.

© Чемпионат.com