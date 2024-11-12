Дзюба призвал Карпина повзрослеть

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба высказался о своём потенциальном вызове в сборную России. Он иронично призвал Валерия Карпина повзрослеть и забыть старые обиды. Дзюба признался, что не испытывает к Карпину никакого негатива.

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— Чтобы тебя вызвали, должен поменяться тренер, я правильно понимаю?

— Валерий Георгиевич [Карпин], пора взрослеть (смеется). Не знаю, были же попытки, но что-то там не получилось. На самом деле, это уже ни для кого не секрет: если бы мы играли стыковые с Польшей, думаю, он меня вызвал бы, будь я жив-здоров. У нас уже была такая договоренность, несмотря на все.

По большому счету уже давно все забыто, если честно. Не знаю, как у Валерия Георгиевича, но у меня вообще никаких обид. Какие-то амбиции во время игры — конечно же, доказать лишний раз. Я правда стараюсь взрослеть, какие-то вещи отпускаю. Может быть, по-другому он не мог поступить в той или иной ситуации. Может, я был неприятен и задел чем-то или еще что. Ну, не вызывает — и ладно. Ни на кого уже давно зла не держу — ни на Карпина, ни на Семака, ни на Галактионова, — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».