Агент Сафонов ответил на критику со стороны Дзюбы

Футбольный агент Алексей Сафонов заявил «Матч ТВ», что не обращает внимания на критику со стороны нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

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Ранее Дзюба в интервью «Матч ТВ» заявил, что агенты не нужны в футболе, вспомнив историю, как его бывший агент Сафонов не помог ему при переходе из «Спартака» в «Томь».

— Не знаю, чем Дзюба так недоволен. Ему, наоборот, повезло, что он ушел из «Спартака», потому что Карпин не хотел с ним работать. Я был на стороне Артема, я всегда на стороне своего игрока. Тогда же и анекдотичная ситуация с кошельком была. Дзюба считает, что агенты не нужны, винит меня, а другие 50–60 футболистов, с которым я работал, нормально относятся [ко мне]. Недавно проводил турнир в Казани, приезжал Рыжиков, раздал автографы. До сих пор помогаю Сереге трудоустраиваться как тренеру, так же и с Лехой Медведевым. У Дзюбы плохие Карпин, Семак, я рад быть в такой компании. А не поломались бы Смолов и Кокорин перед чемпионатом мира в России, у Черчесова он бы в сборной не играл. Так что кому‑то что‑то доказывать я не буду. Я вот работаю с Тюкавиным, у нас таких вопросов не возникает. Я же не доллар, чтобы всем нравиться. Может, Дзюбе уже чуть не хватает хайпа после удачного отрезка в карьере. За выход в ¼ финала на чемпионате мира получил заслуженного мастера спорта, молодец. Но, как говорил Божович, футбол — как секс, каждый день надо доказывать свою состоятельность, а не рассказывать, какой звездой был. Я уже старый человек, сейчас вот провел шестой турнир в Казани, до этого были Ульяновск, Тюмень, Самара — все за свои деньги. А рассказчики говорят, но что вы сделали хорошего, во что важное вложили? Лучше делами доказывать. Есть такое понятие — задушевный балабол, вот Дзюба близок к этому. Меня это не обижает, пусть работает без агента, если хочет. Не надо свое мнение навязывать всем. Кто‑то может сказать, что Дзюба бегает как лань, а другой — что как черепаха ползает. И что теперь, обижаться на критиков? Дай бог, чтоб Дзюба побил свои рекорды по голам, матчам, минутам, секундам. Жизнь на месте не стоит, у каждого есть скелеты в шкафу. Если на весы поставить плюсы и минусы семилетнего сотрудничества с Дзюбой, то плюсы перевесят. Я начал заниматься им, когда он получал 800 долларов, а уходил — больше миллиона, — сказал Сафонов «Матч ТВ».

Дзюба выступал за «Спартак» с 2006 по 2015 год, в 2009 и 2010 годах футболист играл за «Томь» на правах аренды.

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