Дзюба рассказал, почему не пожмет руки Семаку и Галактионову

Нападающий "Акрона" Артем Дзюба заявил, что не будет пожимать руки тренерам "Зенита" Сергею Семаку и "Локомотива" Михаилу Галактионову.

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Дзюба объяснил это тем, что рукопожатия заслуживают только те, кого уважаешь. А у Семака и Галактионова, на его взгляд, неоправданно плохое отношение к Дзюбе.

"В чем будет лицемерие и почему Семаку и Галактионову я не пожму руки? Объясню. Потому что, когда я уходил, они не подошли, не соизволили уделить мне две секунды и сказать простое "спасибо", - сказал Дзюба.

Футболист отметил, что оба тренера прятали от него глаза и даже не пожелали удачи в дальнейшей карьере.