В окружении Мбаппе не согласны со словами Дешама про невызов футболиста

В окружении Мбаппе не согласны со словами Дешама про невызов Килиана по собственному решению: «Это неверная или неполная информация»
В окружении Мбаппе считают, что Дидье Дешам слукавил, говоря о невызове Килиана.
Нападающий «Реала» не попал в заявку сборной Франции на ноябрьские матчи Лиги наций. Главный тренер команды Дидье Дешам объяснил: «Это мое решение, Килиан хотел приехать. Это не связано с проблемами, не касающимися спорта».
Ранее Мбаппе пропустил октябрьский сбор команды.
Человек из окружения Мбаппе в беседе с L’Equipe прокомментировал заявление Дешама: «Это неверная или неполная информация. Все гораздо сложнее. Заставить людей поверить, что это решение тренера, – это неправильно. Но самое главное, чтобы Килиан смог заново обрести счастье, играя в футбол. Остальное придет».
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