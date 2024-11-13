Нагучев жестко раскритиковал скандальное интервью Дзюбы

Известный футбольный комментатор Роман Нагучев в жёсткой форме раскритиковал скандальное интервью форварда «Акрона» Артёма Дзюбы. Накануне в СМИ вышло огромное интервью 36-летнего футболиста, в котором он подверг критике свои бывшие клубы и бывших тренеров, а также прошёлся по футбольным комментаторам.

© Чемпионат.com