Стали известны составы «Спартака» и «Динамо» на матч памяти Федора Черенкова

Пресс‑служба Российского футбольного союза опубликовала составы на матч Лиги ставок Лиги легенд «Спартака» и «Динамо» памяти Федора Черенкова.

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Матч памяти Федора Черенкова между ветеранами «Спартака» и «Динамо» состоится 13 ноября на домашнем стадионе «красно‑белых».

В состав «Спартака» вошли Александр Филимонов, Артем Ребров, Дмитрий Хлестов, Виктор Онопко, Дмитрий Парфенов, Андрей Ещенко, Виктор Булатов, Дмитрий Ананко, Андрей Коновалов, Константин Головской, Рамиз Мамедов, Денис Глушаков, Павел Мелешин, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов, Александр Мостовой, Дмитрий Радченко, Алескандр Павленко, Дмитрий Аленичев, Валерий Шмаров, Егор Титов, Сергей Юран, Роман Павлюченко и Александр Ширко. Тренеры команды — Олег Романцев и Ринат Дасаев.

За «Динамо» выступят Владимир Габулов, Андрей Сметанин, Владимир Рыков, Эрик Яхимович, Евгений Смертин, Денис Колодин, Александр Точилин, Олег Терехин, Юрий Жирков, Алексей Смертин, Александр Сапета, Игорь Семшов, Андрей Кобелев, Дмитрий Хохлов, Андрей Каряка, Максим Ромащенко, Ролан Гусев, Эрик Корчагин, Игорь Колыванов, Дмитрий Булыкин, Сергей Кирьяков, Руслан Пименов. Тренировать команду будут Валерий Газзаев и Юрий Семин.

Главным арбитром матча назначены Алексей Николаев и Сергей Французов.

Прямую трансляцию матча легенд «Спартак» и «Динамо» смотрите в среду с 19:30 на телеканале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.