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Стали известны составы «Спартака» и «Динамо» на матч памяти Федора Черенкова

Пресс‑служба Российского футбольного союза опубликовала составы на матч Лиги ставок Лиги легенд «Спартака» и «Динамо» памяти Федора Черенкова.

Стали известны составы «Спартака» и «Динамо» на матч памяти Федора Черенкова
© premierliga.ru

Матч памяти Федора Черенкова между ветеранами «Спартака» и «Динамо» состоится 13 ноября на домашнем стадионе «красно‑белых».

В состав «Спартака» вошли Александр Филимонов, Артем Ребров, Дмитрий Хлестов, Виктор Онопко, Дмитрий Парфенов, Андрей Ещенко, Виктор Булатов, Дмитрий Ананко, Андрей Коновалов, Константин Головской, Рамиз Мамедов, Денис Глушаков, Павел Мелешин, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов, Александр Мостовой, Дмитрий Радченко, Алескандр Павленко, Дмитрий Аленичев, Валерий Шмаров, Егор Титов, Сергей Юран, Роман Павлюченко и Александр Ширко. Тренеры команды — Олег Романцев и Ринат Дасаев.

За «Динамо» выступят Владимир Габулов, Андрей Сметанин, Владимир Рыков, Эрик Яхимович, Евгений Смертин, Денис Колодин, Александр Точилин, Олег Терехин, Юрий Жирков, Алексей Смертин, Александр Сапета, Игорь Семшов, Андрей Кобелев, Дмитрий Хохлов, Андрей Каряка, Максим Ромащенко, Ролан Гусев, Эрик Корчагин, Игорь Колыванов, Дмитрий Булыкин, Сергей Кирьяков, Руслан Пименов. Тренировать команду будут Валерий Газзаев и Юрий Семин.

Главным арбитром матча назначены Алексей Николаев и Сергей Французов.

Прямую трансляцию матча легенд «Спартак» и «Динамо» смотрите в среду с 19:30 на телеканале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол
Павел Мелешин
Евгений Смертин
Сергей Французов
Константин Головской
Ринат Дасаев
Сергей Юран
Валерий Шмаров
Игорь Колыванов
Дмитрий Радченко
Александр Мостовой
Сергей Кирьяков
Эрик Яхимович
Артем Ребров
Андрей Каряка
Ролан Гусев
Александр Точилин
Олег Терехин
Егор Титов
Александр Ширко
Дмитрий Хохлов
Александр Сапета
Роман Павлюченко
Виктор Булатов
Федор Черенков
Алексей Николаев
Владимир Рыков
Андрей Кобелев
Виктор Онопко
Максим Ромащенко
Эрик Корчагин
Игорь Семшов
Александр Филимонов
Андрей Коновалов
Руслан Пименов
Дмитрий Парфенов
Дмитрий Булыкин
Юрий Жирков
Андрей Сметанин
Дмитрий Хлестов
Дмитрий Ананко
Александр Самедов
Андрей Ещенко
Алексей Смертин
Валерий Газзаев
Рамиз Мамедов
Олег Романцев
Денис Глушаков
Дмитрий Комбаров
Дмитрий Аленичев
Владимир Габулов
Юрий Семин
Денис Колодин
Динамо
РФС
Спартак