Джон Кордоба — лучший игрок «Краснодара» в октябре по версии болельщиков

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба стал обладателем награды лучшему игроку месяца по версии болельщиков чёрно-зелёных.

© Чемпионат.com

«На официальном сайте завершилось голосование, вот его итоги: 1. Джон Кордоба – 47,21%. 2. Эдуард Сперцян – 10,87%. 3. Станислав Агкацев – 8,39%. Поздравляем Джона Кордобу и двух других призёров, желаем им побед в матчах РПЛ и Кубка России!» — сказано в сообщении пресс-службы «Краснодара», опубликованном в телеграм-канале клуба.

Отметим, что Кордоба также был признан лучшим игроком РПЛ в октябре 2024 года. Колумбиец в каждом из трёх октябрьских матчей признавался лучшим игроком «Краснодара». На его счету три гола и один ассист за три матча в октябре. Джон поднялся на второе место в списке бомбардиров текущего сезона РПЛ.