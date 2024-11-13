Гаврилов и внук Черенкова примут участие в открытии матча легенд "Спартака" и "Динамо"

Чемпион СССР в составе московского "Спартака" Юрий Гаврилов, трехкратный чемпион СССР, президент академии "Спартак" Сергей Родионов и внук трехкратного чемпиона СССР, чемпиона России, бронзового призера Олимпийских игр Федора Черенкова Никита Черенков нанесут символический удар перед матчем легенд "Спартака" и московского "Динамо". Об этом ТАСС сообщили в департаменте мероприятий Российского футбольного союза (РФС).

Игра состоится на "Лукойл-Арене" 13 ноября и будет посвящена памяти Федора Черенкова.

"Первый символический розыгрыш мяча с центра поля произведут Юрий Гаврилов, Сергей Родионов и внук Федора Федоровича Никита. Номером открытия станет композиция "Там нет меня" в исполнении обладательницы премии "Золотой граммофон" Марии Зайцевой", - сообщили в департаменте мероприятий РФС.

Черенков - рекордсмен по количеству проведенных матчей за "Спартак" (494). В составе клуба он становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка России (1994). Дважды Черенкова признавали лучшим футболистом страны (1983, 1989). За сборную СССР он провел 34 матча и забил 12 мячей, в 1980 году в составе национальной команды стал бронзовым призером Олимпийских игр. Черенков скончался 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет.