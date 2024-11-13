Алексей Миранчук рассказал об адаптации в «Атланте»

Полузащитник американского клуба «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал о своей адаптации в команде.

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— Как вообще адаптация в команде?

— Да нормально, уже сколько, три месяца там. В принципе, в команде и коллективе очень дружелюбные ребята. И так в целом, я так понял, что, ну, американцы, они такие все, вот, на первый взгляд, приветливые, всегда пытаются чем-то помочь, спросить, как дела, что в целом у тебя происходит. Поэтому для адаптации это очень сильно помогает, и потом уже со всеми так хорошо подружился, сплотился, поэтому в этом плане всё отлично.

Переехали в свой, так скажем, таунхаус. Сейчас уже, наверное, все будут задаваться вопросом, всё ли приехало. Всё приехало, всё вовремя, поэтому сейчас уже всё супер, — сказал Миранчук в интервью пресс-службе сборной России.