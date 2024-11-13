Александр Мостовой поделился мнением о работе российских комментаторов.

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– Согласны с мнением Дзюбы про комментаторов?

– Александр Мостовой еще давно говорил то, что сказали Карпин и Дзюба. Внимательнее читайте и слушайте то, что я говорю. Команда выигрывает 1:0, комментаторы готовы вознести тренера, проигрывает через 5 минут – они не говорят про него полчаса.

– Есть хорошие комментаторы?

– Конечно, есть те, кто говорит только о футболе, моментах на поле. Не о том, кто как одет и с кем дружит.

– Можете называть конкретных людей?

– Я фамилии не знаю, но они есть. Думаю, те, кто несут бред, тоже нормальные, просто подстраиваются под сегодняшний хайп и все остальное. Сейчас все живут на хайпе, блогерстве. В принципе они все нормальные, но нам, футболистам, это смешно слышать.

– Не запоминаете комментаторов по фамилиям?

– Я многих знаю по фамилиям, но не вижу смысла их называть, – сказал бывший полузащитник сборной России.