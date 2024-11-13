Акинфеев составил символическую сборную России

Акинфеев составил символическую сборную из партнёров по национальной команде
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, ранее выступавший за сборную России, составил символическую сборную из бывших партнёров по национальной команде:
Голкипер: Сергей Овчинников;
Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Юрий Жирков, Сергей Игнашевич;
Полузащитники: Роман Широков, Алан Дзагоев, Игорь Денисов;
Нападающие: Роман Павлюченко, Андрей Аршавин, Александр Кержаков.
На данный момент сборная России принимает участие в учебно-тренировочном сборе в Краснодаре. В его рамках сборная проведёт два товарищеских матча. 15 ноября в Краснодаре команда Валерия Карпина сыграет с Брунеем, 19 ноября в Волгограде состоится игра со сборной Сирии.