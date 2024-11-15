$99.02+0.65104.50+0.21
Войти в почту

Сборная Аргентины с Месси проиграла Парагваю в отборе ЧМ-2026

Завершился матч квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором национальная команда Парагвая принимала Аргентину. Встреча прошла в Асунсьоне на стадионе «Дефенсорес дель Чако» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Сборная Аргентины с Месси проиграла Парагваю в отборе ЧМ-2026
© Чемпионат.com

В составе сборной Парагвая забивали Арнальдо Антонио Санабрия и Омар Альдерете.

Единственный гол за сборную Аргентины забил Лаутаро Мартинес. Аргентинский нападающий Лионель Месси вышел на поле в стартовом составе и не отметился результативными действиями.

Сборная Аргентины единолично возглавляет турнирную таблицу, записав в свой актив 22 очка. Парагвай, в свою очередь, находится на пятом месте, набрав 16 очков.

В следующем матче сборная Аргентины сыграет с Перу, а Парагвай проведёт матч с Боливией.

Футбол
Омар Альдерете
Арнальдо Санабрия
Лионель Месси