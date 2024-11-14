Россия — Бруней, прогноз и ставка на матч, 15 ноября, прямая трансляция, смотреть онлайн бесплатно, результат, коэффициенты

Девяти безответных голов россиянам вполне хватит.

Клубный футбол взял паузу, перемещаемся на международную арену. Пока европейские сборные будут завершать групповой этап Лиги наций, российская национальная команда проведёт две товарищеские встречи. В пятницу, 15 ноября, на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре состоится матч Россия — Бруней. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Россия — Бруней 15 ноября 2024 года

Букмекеры не просто считают сборную России явным фаворитом предстоящего матча, они даже не допускают такой ситуации, при которой сборная Брунея сможет сохранить лицо. Сделать ставку на победу хозяев с форой минимум в восемь мячей предлагается с коэффициентом 1.23, что даже приблизительно переваливает за 80% вероятности.

Вместе с тем аналитики не ждут, что гости сумеют отличиться. Ставка на голы в обе стороны представлена в букмекерских конторах с коэффициентом 7.00 — всего 14% вероятности. Любопытно также, что тотал больше 8.5 мяча оценивается коэффициентом 1.42, а наиболее вероятным экспертам видится счёт 7:0 в пользу россиян.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Россия — Бруней (15.11.2024)

В октябре организаторы не смогли найти для сборной России соперника, зато в ноябре их будет сразу два. Начнёт сборы команда игрой со сборной Брунея, а закончит встречей со сборной Сирии. Даже на первый взгляд уровень оппонентов не соответствует уровню нашей сборной, однако в нынешней ситуации выбирать не приходится. Как говорится — чем богаты.

Что можно сказать о сборной Брунея? На самом деле информации не так много. Чтобы получше понять её возможности, предлагаю отмотать на год-два назад и посмотреть результаты. Прошлой осенью, например, брунейцы принимали участие на азиатском отборочном турнире к чемпионату мира по футболу. В обеих встречах со сборной Индонезии получили по 0:6.

Из свежего — выступления на отборочном турнире Кубка Азии и в квалификации чемпионата АСЕАН. В первом случае сборная Брунея за две игры одолела ещё более скромную сборную Макао (3:0 и 1:0), а во втором случае по сумме двух матчей уступила такому же экзотическому Восточному Тимору (0:1 и 0:0). Строго говоря, с этим послужным списком в Краснодаре должно быть очень тяжело.

Особенно с учётом того, что руководство сборной Брунея собирается отправить в Россию не основной состав. В заявлении говорится, что большинство футболистов в отпуске, поэтому придётся воспользоваться помощью других игроков. Хотя недавно в СМИ появилась информация, что гости привезут официальный состав с профессионалами. Только на пустом месте подобные заявления не возникают.

Вообще, истинный уровень сегодняшней сборной России оценить невозможно без конкурентных матчей с европейскими соперниками. Однако в последних товарищеских противостояниях она была последовательна — 8:0 с Кубой, 4:0 с Сербией, 4:0 с Беларусью и 3:0 — с Вьетнамом. И теперь нетрудно догадаться, какая участь ждёт более скромный в футбольном плане Бруней, который, возможно, приедет не в наилучшем виде.

Валерий Карпин старается поддерживать высокий уровень желания и самоотдачи среди своих футболистов. Во многом благодаря этому и получается побеждать крупно. Крайне вероятно, что россияне с домашней поддержкой катком пройдутся по очевидно уступающему в классе сопернику и на этот раз. Тогда возникает логичный вопрос — для чего команде такие матчи?

С какой-то стороны этим можно воспользоваться. Результат должен пойти в рейтинг ФИФА, где Россия находится на 34-м месте. Кроме того, разгром не только войдёт в историю, но и порадует болельщика. Многие по играм национальной команды действительно соскучились. Однако чересчур много голов не ждём. Сборная Брунея перед поездкой сменила тренера, что может взбодрить и мотивировать. Впрочем, даже девяти безответных мячей хватит, чтобы порадовать публику.

Ставка: тотал меньше 9.5 мяча за 2.05.