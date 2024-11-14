$98.37+0.41104.29+0.04
Войти в почту

Журналист Риоло о Мбаппе: «Они с Хакими курят кальян – мы это знаем, как и то, что Неймар пьет, а Верратти курит. В «Реале» это серьезное нарушение, а в «ПСЖ» боссы спросят, не хочет ли игрок выпить еще»

Журналист Даниэль Риоло раскритиковал образ жизни Килиана Мбаппе.

Журналист раскритиковал образ жизни Мбаппе
© Sports.ru

Ранее форвард «Реала», не вызванный в сборную Франции в ноябре, посетил Париж, где сыграл в падел-теннис и видеоигры с Хакими и бывшими партнерами по «ПСЖ». На одном из снимков, опубликованный в соцсетях, на заднем плане можно увидеть кальян.

«Всем известно, что кальян очень распространен среди футболистов, они это делают. Также стоит знать, что во Франции мы относимся к этому очень снисходительно, но в Мадриде такое не пройдет. Если футболист «Реала» куда-то пойдет, руководство велит ему вернуться и лечь спать, потому что на следующий день у него матч. В «ПСЖ» босс спросит [игрока], не хочет ли он выпить еще бокал. В этом большая разница. В Мадриде это расценивается как неуважение к клубу. Там курение кальяна – это серьезное [нарушение], это означает, что ты не заботишься о своем теле. Он [Мбаппе] и Хакими курят кальян, мы это знаем. Все это знают. Так же, как и с Неймаром – никто не знал, что он пьет. Как с Верратти, о котором никто не знал, что он курит. Нам кое-что известно, и если я говорю вам это, то только потому, что мы это знаем», – сказал Риоло в эфире RMC Sport.
Футбол
Реал
Sports.ru: главные новости