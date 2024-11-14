Журналист раскритиковал образ жизни Мбаппе

Журналист Даниэль Риоло раскритиковал образ жизни Килиана Мбаппе.

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Ранее форвард «Реала», не вызванный в сборную Франции в ноябре, посетил Париж, где сыграл в падел-теннис и видеоигры с Хакими и бывшими партнерами по «ПСЖ». На одном из снимков, опубликованный в соцсетях, на заднем плане можно увидеть кальян.