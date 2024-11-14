На матч сборных России и Брунея по футболу продано более 26 тыс. билетов

Более 26 тыс. билетов продано на товарищеский матч сборных России и Брунея по футболу. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Матч пройдет на стадионе "Краснодар" 15 ноября и начнется в 19:00 мск. Арена вмещает более 35 тыс. зрителей.

"На данный момент реализовано более 26 тыс. билетов на матч сборных России и Брунея в Краснодаре", - сообщили в службе коммуникаций РФС.

Матч сборных России и Брунея пойдет в рейтинг Международной федерации футбола. 19 ноября российские футболисты в Волгограде проведут товарищеский матч с командой Сирии.