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УЕФА накажет Косово штрафами и дисквалификациями за «жесты и провокации» в матче с Румынией. Команда ушла с поля после выкриков «Сербия, Сербия!» (Эмануэль Рошу)

Сборная Косово получит санкции за инцидент на матче с Румынией.

Сборная Косово получит санкции за инцидент на матче с Румынией
© Sports.ru

Сборная Косово покинула поле за несколько минут до конца матча Лиги наций с Румынией при счете 0:0, поскольку фанаты хозяев скандировали «Сербия, Сербия!» и вывесили сербский флаг.

Позднее в УЕФА сообщили о начале дисциплинарного разбирательства в отношении Федерации футбола Румынии и Федерации футбола Косово.

Как сообщает румынский журналист Эмануэль Рошу со ссылкой на источники в УЕФА, игрокам Косово грозят штрафы и дисквалификации «за их жесты и провокации».

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