Сборная Косово получит санкции за инцидент на матче с Румынией.

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Сборная Косово покинула поле за несколько минут до конца матча Лиги наций с Румынией при счете 0:0, поскольку фанаты хозяев скандировали «Сербия, Сербия!» и вывесили сербский флаг.

Позднее в УЕФА сообщили о начале дисциплинарного разбирательства в отношении Федерации футбола Румынии и Федерации футбола Косово.

Как сообщает румынский журналист Эмануэль Рошу со ссылкой на источники в УЕФА, игрокам Косово грозят штрафы и дисквалификации «за их жесты и провокации».