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Первая лига России, ФНЛ, обзор 19-го тура: результаты матчей, видео голов, статистика, события, таблица

Эмоционально приближаемся к зимней паузе.

Две драки и чудо-гол со своей половины поля. Что произошло в туре Первой лиги
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Мелбет Первая лига близка к уходу на зимнюю паузу: до неё осталось ещё два тура, а в 19-м мы получили сразу несколько эмоциональных моментов. «Балтика» продавила всех своей победной серией и стала единоличным лидером, «Арсенал» опять сыграл вничью и вылетел из топ-4, в двух матчах футболисты получили красные карточки за драки, а Роман Акбашев забил потрясающий гол со своей половины поля.

«Уфа» — «Сокол»

«Уфа» одержала три победы в четырёх последних матчах и выбралась из зоны вылета. Команда Евгения Харлачёва оторвалась от «красной» зоны на два очка. А «Сокол», наоборот, опустился в зону вылета, пропустив вперёд себя не только «Уфу», но и «Шинник». Наверное, в связи с этим в отставку у саратовцев и был отправлен Алексей Бага.

В первом тайме команды обменялись ударами по штангам и при всей активности хозяев ушли на перерыв с нулями на табло. В начале второго счёт открыл Андрей Анисимов, расторопнее всех оказавшийся в штрафной. Он забил после передачи Романа Пасевича. Окончательный счёт установил Мигран Агеян, парашютом перебросивший Петра Косаревского. Для 20-летнего футболиста этот матч стал 55-м в составе «Уфы», а гол – 15-м (11+4) результативным действием за команду.

«Урал» — «Енисей»

«Урал» победил во втором матче подряд с момента назначения Олега Шатова и. о. главного тренера. Команда остаётся в топ-3 чемпионата. А «Енисей», наоборот, проиграл дважды в последних двух встречах. Команда Андрея Тихонова потеряла уверенное положение в середине таблицы.

Потрясающий по драматичности матч. Красноярцы дважды вели в счёте, но практически сразу теряли преимущество. Встречу, завершившуюся волевой победой «Урала», рекомендуем к просмотру.

У Шатова 100-процентный набор очков по итогам двух туров, но об официальном назначении говорить очень рано: Олег сможет стать главным тренером «Урала» без приставок только после получения лицензии PRO.

«Нефтехимик» — «Арсенал»

«Нефтехимик» набрал первые очки после двух поражений, до этого дважды сыграл 0:0. Нижнекамцы поднялись на строчку в таблице. А «Арсенал» восемь из последних девяти матчей (при одном поражении) сыграл вничью. У туляков 12 ничейных результатов в 19 матчах сезона – у ближайшего преследователя — 10. Команда выпала из топ-4.

Грубейшая ошибка Никиты Яновича на выходе при подаче углового привела к автоголу Марата Ситдикова. После схожей по грубости ошибки хозяева сравняли счёт на 56-й минуте: Никита Печёнкин скинул мяч в направлении соперника, а Рашид Магомедов переправил его в ворота. На 69-й минуте туляки вновь вышли вперёд после хитрой подачи со штрафного, но всё тот же Магомедов всё после такого же заброса сравнял счёт.

«КАМАЗ» — «Балтика»

«КАМАЗ» чередует победы с поражениями четыре матча подряд. Команда потеряла строчку в турнирной таблице, и теперь от зоны вылета её отделяет всего три очка. А у «Балтики» шестиматчевая победная серия. Калининградцы обошли «Торпедо» и вышли на единоличное первое место в Первой лиге.

Матч был скуп на опасные моменты, и его исход решил один точный удар. После третьего подряд углового Натан Гассама головой отправил мяч в ворота, а свою команду — на первую строчку.

«Алания» — «Ротор»

«Алания» проиграла трижды за последние четыре тура. Команда располагается на предпоследней строчке. «Ротор» же победил впервые за три матча.

Вопросы о победителе были сняты ещё в первом тайме, когда волгоградцы забили все три своих гола. «Алания» в конце матча осталась в меньшинстве после грубого фола Алексея Татаева, но в меньшинстве владикавказцы даже сумели отыграть один мяч.

«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»

«СКА-Хабаровск» проиграл лишь раз за 11 осенних туров чемпионата. А «Торпедо» – единственная команда, ещё ни разу не уступившая в чемпионате. Коллектив Олега Кононова потерял очки после двух побед кряду и отдал первую строчку калининградской «Балтике».

До 85-й минуте хозяева вели в счёте, но затем быстро пропустили два и вырвали ничью на 90+1-й минуте, реализовав пенальти. А в концовке встречи команды устроили массовую драку. Лидер чемпионата не выдержал проверки самым далёким выездом в сезоне и потерял столь важные очки.

«Тюмень» — «Сочи»

«Тюмень» проиграла третий матч подряд и 14-й в сезоне. Команда идёт на последнем месте. «Сочи» победил трижды в пяти последних встречах и выбил «Арсенал» из топ-4.

У гостей было огромное количество моментов в основное время, но самое интересное произошло в добавленное. Сначала вторую жёлтую карточку за отмашку получил Данил Карпов, и спустя несколько минут Руслан Барт со штрафного всё-таки отправил мяч в ворота.

А потом в игре произошла массовая драка, сам же матч закончился на 104-й минуте.

«Родина» — «Черноморец»

«Родина» проиграла впервые за три тура. Команда идёт в середине турнирной таблицы. «Черноморец» победил во втором матче кряду и остался на шестой строчке.

У «Черноморца» второй гол дальним ударом в сезоне. И седьмое — 4+3 — результативное действие Романа Акбашева в 17 матчах Первой лиги. Это всё, что нужно знать о данной встрече.

«Шинник» — «Чайка»

«Шинник» сыграл вничью в седьмой раз в сезоне и выбрался из зоны вылета. Для «Чайки» эта ничья стала восьмой в розыгрыше. Команда осталась на восьмой строчке.

Нулевая ничья. На этом всё.

Футбол
Никита Печенкин
Данил Карпов
Алексей Бага
Евгений Харлачев
Марат Ситдиков
Олег Кононов
Алексей Татаев
Андрей Анисимов
Роман Акбашев
Рашид Магомедов
Олег Шатов
Андрей Тихонов
Торпедо