В Брунее прокомментировали информацию о походе футболистов сборной в стриптиз

Футбольная ассоциация Брунея выступила с опровержением информации о том, что игроки сборной страны ходили в стриптиз-клуб в Краснодаре после поражения от России. Соответствующий пресс-релиз опубликован в Telegram-канале «Спорт-Экспресс».

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В организации отметили, что после проведенного расследования пришли к выводу о том, что распространенная в СМИ видеозапись смонтирована.

«Распространение подобного вводящего в заблуждение контента не только вредит репутации отдельных игроков, но и ставит под угрозу единство нашей сборной и нашего народа», — говорится в заявлении.

Информация о походе брунейских футболистов в стриптиз появилась 16 ноября. Отмечалось, что у иностранцев возникла проблема с оплатой, после чего они отправились в бар.

Днем ранее команда Брунея в Краснодаре проиграла в товарищеском матче сборной России со счетом 0:11. Это самая крупная победа в истории для команды Валерия Карпина.