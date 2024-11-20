Футбольный матч в Брянске возобновили после отмены ракетной опасности

Футбольный матч за право остаться в дивизионе A Второй лиги между «Динамо-Брянск» и омским «Иртышом» возобновили после отмены ракетной опасности. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале омичей.

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Встреча была приостановлена в конце первого тайма после того, как сработала сирена, оповещающая о ракетной опасности. Футболисты покинули поле, а болельщики ушли со стадиона. Спустя час матч продолжился, а болельщикам разрешили вернуться.

На момент написания новости счет по-прежнему 0:0, идет 87-я минута. Ответная встреча состоится в Омске 24 ноября.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.