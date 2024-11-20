Стали известны планы «Спартака» на зимнее трансферное окно.

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По информации инсайдера Ивана Карпова, зимой красно-белые попытаются подписать нападающего, вингера и центрального полузащитника.

Отмечается, что клуб не рассматривает вратаря минского «Динамо» Федора Лапоухова, как и других голкиперов.

Данил Пруцев останется в «Спартаке», несмотря на интерес к полузащитнику со стороны «Локомотива», утверждает Карпов.

Красно-белые готовы расстаться с Шамаром Николсоном, если его продажу одобрит новый спортивный директор, вместо ранее ушедшего Томаша Амарала.

Также сообщается, что Антон Зиньковский может покинуть «Спартак» при наличии достойного предложения. «Локомотив» готов приобрести игрока за 1-2 млн евро, однако «Спартак» вряд ли отпустит игрока за такую сумму. Участие Сергея Пиняева в сделке исключено.