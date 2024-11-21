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Как легионеры РПЛ сыграли в сборных в ноябре 2024 года: Файзуллаев, Мохеби, Сперцян, Кордоба, Бонгонда, Бабич, Тикнизян, Угальде

Сперцян тоже забил, а Ленини заработал удаление.

Как легионеры РПЛ сыграли за сборные. Ярче всех — футболисты ЦСКА и «Ростова»
© Чемпионат.com

Национальные команды провели заключительные в 2024 году матчи. Следующий международный перерыв запланирован на март 2025-го. Рассказываем, как легионеры РПЛ сыграли за свои сборные.

Иран: Мохаммад Мохеби («Ростов»), Мохаммад Горбани («Оренбург»)

Сборная Ирана одержала две победы в двух гостевых матчах отбора к ЧМ-2026 и сделала это с одинаковым счётом — 3:2. Сначала она обыграла КНДР, а потом — Кыргызстан. Мохеби провёл 81 минуту на поле в первом матче и забил два мяча. При этом второй матч он сыграл целиком и результативными действиями не отметился. А Горбани дважды вышел на замену. В первом матче появился на 68-й минуте, во втором — на 63-й. Саид Сахархизан («Оренбург») и Мохаммад Джавад Хоссейннежад («Динамо» Мх) так и не сыграли.

Узбекистан: Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), Рустам Ашурматов («Рубин»)

Сборная Узбекистана провела два матча квалификации ЧМ-2026. Сначала проиграла Катару (2:3), пропустив в добавленное время, а потом одолела КНДР (1:0). Файзуллаев сыграл довольно продуктивно. Сначала оформил дубль в матче с Катаром (провёл игру целиком), а потом забил единственный мяч в ворота КНДР (отыграл 80 минут). Ашурматов принял участие только в первом матче — вышел на замену в добавленное время.

Таджикистан: Рустам Ятимов («Ростов»)

Сборная Таджикистана разгромила Непал (4:0) в товарищеском матче, однако Ятимов остался в запасе. Кстати, на игре работала российская бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. После этого Таджикистан обыграл Афганистан (3:1), а Ятимов покинул поле на 39-й минуте из-за красной карточки.

Парагвай: Фабиан Бальбуэна («Динамо» М)

Защитник «Динамо» не принимал участия в матче квалификации ЧМ-2026 с Аргентиной (2:1). Команда одержала волевую победу, а Бальбуэна наблюдал за игрой со скамейки запасных. После этого Парагвай поделил очки с Боливией (2:2) – и тут Фабиан уже отыграл матч целиком.

Боливия: Роберто Фернандес («Акрон»)

Боливия провалила первый ноябрьский матч — проиграла Эквадору со счётом 0:4. Фернандес не попал в заявку на встречу. Через несколько дней Роберто провёл 69 минут матча с Парагваем (2:2).

Колумбия: Джон Кордоба («Краснодар»)

Кордоба — единственный футболист РПЛ, который принял участие в матче сборной Колумбии. Кевин Кастаньо («Краснодар») и Хорхе Карраскаль («Динамо» М) не играли ни с Уругваем (2:3), ни с Эквадором (0:1). Кордоба пропустил первый матч из-за перебора карточек, а во втором — провёл на поле 85 минут. Он заработал удаление для соперника в конце первого тайма. Но запомнился многим ужасным промахом.

Камерун: Муми Нгамалё («Динамо» М)

Футболист бело-голубых провёл 59 минут в матче квалификации Кубка Африки с Намибией, а сама игра завершилась без голов. После этого Камерун одолел Зимбабве (2:1), а Нгамале вышел на поле лишь в компенсированное время.

Нигер: Умар Сако («Ростов»)

Сборная Нигера разгромила Судан (4:0) в квалификации Кубка африканских наций. Сако вышел в стартовом составе и отыграл матч целиком. После этого Умар принёс Нигеру победу в игре с Ганой (2:1). Он вышел в стартовом составе и забил в добавленное время — на 90+2-й минуте.

Кабо-Верде: Кевин Ленини («Краснодар»), Жилсон Тавареш Беншимол («Акрон»)

Оба представителя РПЛ попали в стартовый состав на игру с Египтом (1:1). Ленини провёл матч целиком, а Беншимол — первый тайм. В следующем матче с Мавританией (0:1) Кевин заработал две жёлтые карточки и покинул поле на 60-й минуте. А Беншимол вышел на замену спустя час после начала матча.

Мали: Секу Койта (ЦСКА)

Малийцы обыграли Мозамбик (1:0), а Койта вышел на замену на 79-й минуте. После этого Секу появился на 40-й минуты игры с Эсватини (6:0). К тому моменту его команда уже вела с преимуществом в три гола.

Гвинея-Бисау: Зе Турбо («Пари НН»)

Нападающий «Пари НН» вышел на поле на 72-й минуте матча с Эсватини (1:1). После этого сборная Гвинеи-Бисау проиграла Мозамбику (1:2), а Зе Турбо выпустили на поле на 63-й минуте.

ДР Конго: Тео Бонгонда («Спартак»)

Бонгонда провёл 82 минуты в матче с Гвинеей (0:1), а его команда пропустила в компенсированное время. После этого футболист «Спартака» не принимал участия в матче с Эфиопией (1:2).

Израиль: Эли Даса («Динамо» М)

Защитник московского клуба остался в запасе на матч с Францией (0:0), после чего отыграл 73 минуты с капитанской повязкой во встрече с Бельгией (1:0). Для Дасы этот матч стал первым в составе сборной с июня 2024 года.

Казахстан: Нуралы Алип («Зенит»), Максим Самородов («Ахмат»)

Алип не принимал участия в матче с Австрией (0:2) из-за перебора карточек, а вот Самородов провёл на поле 68 минут. Через несколько дней команда Станислава Черчесова «сгорела» в Норвегии — 0:5. На этот раз оба представителя РПЛ вышли в основе. Алип отыграл матч целиком, а Самородова поменяли на 68-й минуте.

Армения: Эдуард Сперцян, Георгий Арутюнян (оба — «Краснодар»), Наир Тикнизян, Эдгар Севикян (оба — «Локомотив»), Угочукву Иву («Рубин»)

Армянские футболисты удивили тем, что проиграли на своём поле Фарерским островам (0:1). Иву, Сперцян и Тикнизян провели по 90 минут, Арутюнян — 85, а Севикяна поменяли в перерыве. Кстати, Арутюнян получил жёлтую карточку и заработал фол, который привёл к назначению пенальти в ворота Армении. Позднее команда справилась на выезде с Латвией (2:1), а Севикян на этот раз остался в запасе. Все остальные футболисты РПЛ провели встречу целиком. Сперцян стал автором первого гола сборной Армении.

Северная Македония: Боян Димоски («Акрон»)

Футболист «Акрона» провёл 58 минут в победном матче с Латвией (1:0). А вот во второй игре — с Фарерскими островами (1:0) — Димоски остался в запасе. Его сборная заняла первое место в группе и попала в Лигу В.

Сербия: Срджан Бабич («Спартак»), Саша Зделар (ЦСКА)

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович пропустил первый матч со Швейцарией (1:1) из-за перебора карточек. Впрочем, его не выпустили на поле и в игре с Данией (0:0). Бабич отыграл только один тайм со швейцарцами, после чего покинул расположение сборной Сербии из-за повреждения. Зделар вышел на замену в обоих матчах. В первой игре появился на поле на 89-й минуте, во второй — на 72-й.

Люксембург: Кристофер Мартинс Перейра («Спартак»)

Люксембург проиграл Болгарии (0:1), а Мартинс вернулся в состав после дисквалификации. Он провёл всю встречу целиком и заработал жёлтую карточку. После этого сборная Люксембурга ушла от поражения в игре с Северной Ирландией — превратила 0:2 в 2:2. Мартинс снова провёл матч с первой и до последней минуты.

Беларусь: Кирилл Печенин («Крылья Советов»)

Сначала белорусы проиграли Северной Ирландии (0:2), а Печенин заработал жёлтую карточку за 72 минуты на поле. После этого Кирилл пропустил матч с Болгарией (1:1) – как раз из-за карточки в прошлой игре.

Босния и Герцеговина: Иван Башич («Оренбург»)

Башич принял участие и в матче с Германией (0:7), и в матче с Нидерландами (1:1). В первом случае вышел на замену на 63-й минуте, во втором — на 86-й.

Албания: Мирлинд Даку («Рубин»)

Даку отбыл дисквалификацию и вернулся в стартовый состав сборной Албании на матч с Украиной (1:2). Футболиста «Рубина» заменили после первого тайма. Перед этим Даку пропустил игру с Чехией (0:0) из-за перебора карточек.

Черногория: Игор Вуячич («Рубин»), Стефан Лончар («Акрон»)

Черногорцы проиграли Исландии (0:2), а Вуячич провёл весь матч целиком и заработал жёлтую. Лончар, в свою очередь, вышел на поле на 74-й минуте. После этого Черногория сенсационно победила Турцию (3:1), а оба представителя РПЛ провели полный матч (Лончар получил жёлтую карточку).

Молдавия: Олег Рябчук («Спартак»), Никита Моцпан («Факел»)

Сборная Молдавии успешно провела матч Лиги наций с Андоррой (1:0). Оба легионера вышли в стартовом составе. Рябчук провёл все 90 минут и получил жёлтую, а Моцпана заменили на 77-й минуте. После этого команда сыграла вничью в товарищеском матче с Гибралтаром (1:1). Рябчук не попал в заявку, а Моцпан провёл на поле 70 минут и получил жёлтую карточку.

Ямайка: Шамар Николсон («Спартак»)

Сборная Ямайки не смогла выйти в «Финал четырёх» Лиги наций КОНКАКАФ. Она проиграла американцам (0:1, 2:4). Николсон принял участие в обеих встречах. Сначала провёл на поле 77 минут, а потом — 60. Без голов.

Коста-Рика: Манфред Угальде («Спартак»)

Костариканцы проиграли Панаме по сумме двух встреч в четвертьфинале Лиги наций КОНКАКАФ (0:1, 2:2). Угальде провёл 90 минут в первом матче и 62 — во втором. В ответной игре Манфред умудрился получить карточку, находясь на скамейке запасных.

Панама: Эдгардо Фаринья («Химки»)

Сборная Панамы вышла в «Финал четырёх» Лиги наций КОНКАКАФ, который пройдёт в марте 2025 года. Фаринья отыграл по 90 минут в обоих матчах с Коста-Рикой (1:0, 2:2).

Мексика: Сесар Монтес («Локомотив»), Луис Чавес («Динамо» М)

Мексиканцы продрались в «Финал четырёх» Лиги наций, несмотря на поражение в первом матче с Гондурасом (0:2). Они разгромили соперника в ответной встрече (4:0) и прошли в следующий раунд. Монтес провёл оба матча целиком и заработал в каждом из них по жёлтой. Чавес же сначала вышел в основе и был заменён на 57-й минуте, а во втором матче Луиса выпустили на поле на 88-й минуте.

Суринам: Миенти Абена («Спартак»)

Суринам завершил выступления в Лиге наций, дважды проиграв Канаде всухую — 0:1 и 0:3. Защитник «Спартака» Абена принимал участие в обеих встречах Он провёл по 90 минут на поле, а в первой игре заработал предупреждение.

Беларусь U21: Артём Шуманский (ЦСКА)

Белорусская молодёжка провела матч с клубом БАТЭ и проиграла со счётом 1:2. Нападающий ЦСКА Шуманский вышел в основном составе и провёл на поле 64 минуты.

Грузия U21: Лука Гагнидзе («Динамо» М)

Молодёжная сборная Грузии сыграет на втором чемпионате Европы подряд. На этот раз команда обыграла хорватов в стыковых матчах. Сначала грузины одолели соперника дома (1:0), а потом уступили на выезде (2:3), но добились успеха в серии пенальти. Гагнидзе провёл 90 минут в первом матче и 70 — во втором. И отметился голом!

Хорватия U21: Велдин Ходжа («Рубин»)

Ходжа вышел в основе в первом матче с Грузией (0:1) и был заменён в конце второго тайма. Во втором матче (3:2, 6:7 пен.) Ходжа появился на поле после перерыва и не реализовал пенальти в послематчевой серии.

Футбол
Иван Башич
Максим Самородов
Срджан Бабич
Олег Рябчук
Лука Гагнидзе
Наир Тикнизян
Шамар Николсон
Луис Чавес
Эдуард Сперцян
Игор Вуячич
Джон Кордоба
Эдгар Севикян
Хорхе Карраскаль
Стефан Лончар
Фабиан Бальбуэна
Кирилл Печенин
Рустам Ашурматов
Рустам Ятимов
Роберто Фернандес
Станислав Черчесов
Крылья Советов
Рубин
Динамо
Акрон
Зенит
Спартак