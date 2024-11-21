Как легионеры РПЛ сыграли за сборные. Ярче всех — футболисты ЦСКА и «Ростова»

Сперцян тоже забил, а Ленини заработал удаление.

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Национальные команды провели заключительные в 2024 году матчи. Следующий международный перерыв запланирован на март 2025-го. Рассказываем, как легионеры РПЛ сыграли за свои сборные.

Иран: Мохаммад Мохеби («Ростов»), Мохаммад Горбани («Оренбург»)

Сборная Ирана одержала две победы в двух гостевых матчах отбора к ЧМ-2026 и сделала это с одинаковым счётом — 3:2. Сначала она обыграла КНДР, а потом — Кыргызстан. Мохеби провёл 81 минуту на поле в первом матче и забил два мяча. При этом второй матч он сыграл целиком и результативными действиями не отметился. А Горбани дважды вышел на замену. В первом матче появился на 68-й минуте, во втором — на 63-й. Саид Сахархизан («Оренбург») и Мохаммад Джавад Хоссейннежад («Динамо» Мх) так и не сыграли.

Сборная Узбекистана провела два матча квалификации ЧМ-2026. Сначала проиграла Катару (2:3), пропустив в добавленное время, а потом одолела КНДР (1:0). Файзуллаев сыграл довольно продуктивно. Сначала оформил дубль в матче с Катаром (провёл игру целиком), а потом забил единственный мяч в ворота КНДР (отыграл 80 минут). Ашурматов принял участие только в первом матче — вышел на замену в добавленное время.

Сборная Таджикистана разгромила Непал (4:0) в товарищеском матче, однако Ятимов остался в запасе. Кстати, на игре работала российская бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. После этого Таджикистан обыграл Афганистан (3:1), а Ятимов покинул поле на 39-й минуте из-за красной карточки.

Защитник «Динамо» не принимал участия в матче квалификации ЧМ-2026 с Аргентиной (2:1). Команда одержала волевую победу, а Бальбуэна наблюдал за игрой со скамейки запасных. После этого Парагвай поделил очки с Боливией (2:2) – и тут Фабиан уже отыграл матч целиком.

Боливия провалила первый ноябрьский матч — проиграла Эквадору со счётом 0:4. Фернандес не попал в заявку на встречу. Через несколько дней Роберто провёл 69 минут матча с Парагваем (2:2).

Кордоба — единственный футболист РПЛ, который принял участие в матче сборной Колумбии. Кевин Кастаньо («Краснодар») и Хорхе Карраскаль («Динамо» М) не играли ни с Уругваем (2:3), ни с Эквадором (0:1). Кордоба пропустил первый матч из-за перебора карточек, а во втором — провёл на поле 85 минут. Он заработал удаление для соперника в конце первого тайма. Но запомнился многим ужасным промахом.

Камерун: Муми Нгамалё («Динамо» М)

Футболист бело-голубых провёл 59 минут в матче квалификации Кубка Африки с Намибией, а сама игра завершилась без голов. После этого Камерун одолел Зимбабве (2:1), а Нгамале вышел на поле лишь в компенсированное время.

Нигер: Умар Сако («Ростов»)

Сборная Нигера разгромила Судан (4:0) в квалификации Кубка африканских наций. Сако вышел в стартовом составе и отыграл матч целиком. После этого Умар принёс Нигеру победу в игре с Ганой (2:1). Он вышел в стартовом составе и забил в добавленное время — на 90+2-й минуте.

Кабо-Верде: Кевин Ленини («Краснодар»), Жилсон Тавареш Беншимол («Акрон»)

Оба представителя РПЛ попали в стартовый состав на игру с Египтом (1:1). Ленини провёл матч целиком, а Беншимол — первый тайм. В следующем матче с Мавританией (0:1) Кевин заработал две жёлтые карточки и покинул поле на 60-й минуте. А Беншимол вышел на замену спустя час после начала матча.

Мали: Секу Койта (ЦСКА)

Малийцы обыграли Мозамбик (1:0), а Койта вышел на замену на 79-й минуте. После этого Секу появился на 40-й минуты игры с Эсватини (6:0). К тому моменту его команда уже вела с преимуществом в три гола.

Гвинея-Бисау: Зе Турбо («Пари НН»)

Нападающий «Пари НН» вышел на поле на 72-й минуте матча с Эсватини (1:1). После этого сборная Гвинеи-Бисау проиграла Мозамбику (1:2), а Зе Турбо выпустили на поле на 63-й минуте.

ДР Конго: Тео Бонгонда («Спартак»)

Бонгонда провёл 82 минуты в матче с Гвинеей (0:1), а его команда пропустила в компенсированное время. После этого футболист «Спартака» не принимал участия в матче с Эфиопией (1:2).

Израиль: Эли Даса («Динамо» М)

Защитник московского клуба остался в запасе на матч с Францией (0:0), после чего отыграл 73 минуты с капитанской повязкой во встрече с Бельгией (1:0). Для Дасы этот матч стал первым в составе сборной с июня 2024 года.

Алип не принимал участия в матче с Австрией (0:2) из-за перебора карточек, а вот Самородов провёл на поле 68 минут. Через несколько дней команда Станислава Черчесова «сгорела» в Норвегии — 0:5. На этот раз оба представителя РПЛ вышли в основе. Алип отыграл матч целиком, а Самородова поменяли на 68-й минуте.

Армянские футболисты удивили тем, что проиграли на своём поле Фарерским островам (0:1). Иву, Сперцян и Тикнизян провели по 90 минут, Арутюнян — 85, а Севикяна поменяли в перерыве. Кстати, Арутюнян получил жёлтую карточку и заработал фол, который привёл к назначению пенальти в ворота Армении. Позднее команда справилась на выезде с Латвией (2:1), а Севикян на этот раз остался в запасе. Все остальные футболисты РПЛ провели встречу целиком. Сперцян стал автором первого гола сборной Армении.

Северная Македония: Боян Димоски («Акрон»)

Футболист «Акрона» провёл 58 минут в победном матче с Латвией (1:0). А вот во второй игре — с Фарерскими островами (1:0) — Димоски остался в запасе. Его сборная заняла первое место в группе и попала в Лигу В.

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович пропустил первый матч со Швейцарией (1:1) из-за перебора карточек. Впрочем, его не выпустили на поле и в игре с Данией (0:0). Бабич отыграл только один тайм со швейцарцами, после чего покинул расположение сборной Сербии из-за повреждения. Зделар вышел на замену в обоих матчах. В первой игре появился на поле на 89-й минуте, во второй — на 72-й.

Люксембург: Кристофер Мартинс Перейра («Спартак»)

Люксембург проиграл Болгарии (0:1), а Мартинс вернулся в состав после дисквалификации. Он провёл всю встречу целиком и заработал жёлтую карточку. После этого сборная Люксембурга ушла от поражения в игре с Северной Ирландией — превратила 0:2 в 2:2. Мартинс снова провёл матч с первой и до последней минуты.

Сначала белорусы проиграли Северной Ирландии (0:2), а Печенин заработал жёлтую карточку за 72 минуты на поле. После этого Кирилл пропустил матч с Болгарией (1:1) – как раз из-за карточки в прошлой игре.

Босния и Герцеговина: Иван Башич («Оренбург»)

Башич принял участие и в матче с Германией (0:7), и в матче с Нидерландами (1:1). В первом случае вышел на замену на 63-й минуте, во втором — на 86-й.

Албания: Мирлинд Даку («Рубин»)

Даку отбыл дисквалификацию и вернулся в стартовый состав сборной Албании на матч с Украиной (1:2). Футболиста «Рубина» заменили после первого тайма. Перед этим Даку пропустил игру с Чехией (0:0) из-за перебора карточек.

Черногорцы проиграли Исландии (0:2), а Вуячич провёл весь матч целиком и заработал жёлтую. Лончар, в свою очередь, вышел на поле на 74-й минуте. После этого Черногория сенсационно победила Турцию (3:1), а оба представителя РПЛ провели полный матч (Лончар получил жёлтую карточку).

Сборная Молдавии успешно провела матч Лиги наций с Андоррой (1:0). Оба легионера вышли в стартовом составе. Рябчук провёл все 90 минут и получил жёлтую, а Моцпана заменили на 77-й минуте. После этого команда сыграла вничью в товарищеском матче с Гибралтаром (1:1). Рябчук не попал в заявку, а Моцпан провёл на поле 70 минут и получил жёлтую карточку.

Сборная Ямайки не смогла выйти в «Финал четырёх» Лиги наций КОНКАКАФ. Она проиграла американцам (0:1, 2:4). Николсон принял участие в обеих встречах. Сначала провёл на поле 77 минут, а потом — 60. Без голов.

Коста-Рика: Манфред Угальде («Спартак»)

Костариканцы проиграли Панаме по сумме двух встреч в четвертьфинале Лиги наций КОНКАКАФ (0:1, 2:2). Угальде провёл 90 минут в первом матче и 62 — во втором. В ответной игре Манфред умудрился получить карточку, находясь на скамейке запасных.

Панама: Эдгардо Фаринья («Химки»)

Сборная Панамы вышла в «Финал четырёх» Лиги наций КОНКАКАФ, который пройдёт в марте 2025 года. Фаринья отыграл по 90 минут в обоих матчах с Коста-Рикой (1:0, 2:2).

Мексиканцы продрались в «Финал четырёх» Лиги наций, несмотря на поражение в первом матче с Гондурасом (0:2). Они разгромили соперника в ответной встрече (4:0) и прошли в следующий раунд. Монтес провёл оба матча целиком и заработал в каждом из них по жёлтой. Чавес же сначала вышел в основе и был заменён на 57-й минуте, а во втором матче Луиса выпустили на поле на 88-й минуте.

Суринам: Миенти Абена («Спартак»)

Суринам завершил выступления в Лиге наций, дважды проиграв Канаде всухую — 0:1 и 0:3. Защитник «Спартака» Абена принимал участие в обеих встречах Он провёл по 90 минут на поле, а в первой игре заработал предупреждение.

Беларусь U21: Артём Шуманский (ЦСКА)

Белорусская молодёжка провела матч с клубом БАТЭ и проиграла со счётом 1:2. Нападающий ЦСКА Шуманский вышел в основном составе и провёл на поле 64 минуты.

Молодёжная сборная Грузии сыграет на втором чемпионате Европы подряд. На этот раз команда обыграла хорватов в стыковых матчах. Сначала грузины одолели соперника дома (1:0), а потом уступили на выезде (2:3), но добились успеха в серии пенальти. Гагнидзе провёл 90 минут в первом матче и 70 — во втором. И отметился голом!

Хорватия U21: Велдин Ходжа («Рубин»)

Ходжа вышел в основе в первом матче с Грузией (0:1) и был заменён в конце второго тайма. Во втором матче (3:2, 6:7 пен.) Ходжа появился на поле после перерыва и не реализовал пенальти в послематчевой серии.