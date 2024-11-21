Газизов: мне сразу было понятно, что Семак — топ‑тренер

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в интервью «Матч ТВ» заявил, что ему сразу был понятен тренерский уровень Сергея Семака.

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Семак с 2016 по 2018 годы был главным тренером «Уфы», где Газизов занимал должность генерального директора. Под руководством Семака команда вышла в Лигу Европы. В 2018 году специалист возглавил петербургский «Зенит», вместе с командой стал шестикратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны.

— Ощущаете вклад в нынешние успехи Семака?

— Нет. Я рад, что Сергей Богданович работал у нас. Мне приятно, что он был в «Уфе», было приятно работать с ним. Считаю, что вклад Семака в мою жизнь и работу более весом, чем мой в его.

— Сразу было понятно, что он топ‑тренер?

— Мне — да. И его приход стал успешным. Известная история, что назначению Семака поспособствовал петербургский мэтр — Геннадий Сергеевич Орлов. Он меня надоумил: «Почему ты не смотришь в сторону Сергея Богдановича?»

Так и начали работать, а через полтора года Богданович стал тренером «Зенита». С ним ушли Александр Низелик и Мария Бурова, а потом к ним присоединился Вильям де Оливейра. И теперь «Зенит» шесть лет подряд берет чемпионство! Я за них только рад, — сказал Газизов «Матч ТВ».

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