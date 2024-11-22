Акинфеев объяснил, почему не уехал из ЦСКА в Европу

Вратарь ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос, почему не переехал в Европу на пике своей карьеры. Он признался, что в армейский клуб не поступали европейские предложения по нему. Также Акинфеев заявил, что его агентом всегда был президент ЦСКА Евгений Гинер, поэтому с другими агентами и посредниками он не связывался.

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«Я не то, чтобы что-то не люблю в Европе. Просто, как уже говорил миллиард раз, по мне не было ни одного официального предложения. Не видел ни одной бумажки в офисе ЦСКА. Обращались ли ко мне по поводу Европы агенты и посредники? Мой агент — Евгений Леннорович Гинер. Больше ко мне никогда в жизни никто не обращался. Все свои контракты с ЦСКА я подписывал на честном слове, договорившись с Евгением Ленноровичем", — приводит слова Акинфеева Sport24.

Напомним, Акинфеев всю клубную карьеру отыграл в составе московского ПФК ЦСКА, воспитанником которого является.