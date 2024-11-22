Экс-директор «Спартака» раскрыл, почему ему приказывали уволить Тедеско

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов раскрыл некоторые подробности работы в московском клубе. Он рассказал, что сразу после прихода в клуб ему поступил приказ уволить Доменико Тедеско с поста главного тренера, потому что это был кандидат Томаса Цорна. Однако Газизов этого делать не хотел, так как видел в немецком специалисте потенциал. В итоге стороны проработали вместе больше половины сезона, после чего Тедеско сам подал в отставку по семейным обстоятельствам.

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